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Беглов рассказал о правительственной программе по освоению Арктики

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Беглов рассказал о правительственной программе по освоению Арктики

Санкт-Петербург, 9 апреля. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов на площадке Арктического форума рассказал о работе, которая ведется петербургскими предприятиями в сфере освоения Арктики.

В Государственном университете морского и речного флота имени Макарова организовали образовательный центр по подготовке кадров для Арктики. Беглов отметил, что в городе на Неве много научных предприятий, готовых работать в сфере освоения этого региона.

«Готовится большая правительственная программа по освоению Арктики, и мы будем участвовать в ней», — подчеркнул врио губернатора, его цитируют «Невские новости».

Беглов отметил, что это выгодно для Петербурга. Речь идет о создании новых рабочих мест, развитии научной базы и поступлениях в городской бюджет.

Ранее сообщалось, что врио губернатора Петербурга и глава Якутии подписали план реализации соглашения о сотрудничестве двух регионов. Кроме того, Беглов посетил петербургский стенд на форуме, где представлены разработки для Арктики.

Автор: Ирина Селезнева
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