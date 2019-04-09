Беглов и глава Якутии подписали план реализации соглашения о сотрудничестве

Санкт-Петербург, 9 апреля. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов и глава Республики Якутия Айсен Николаев на площадке Арктического форума подписали план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве между регионами.

Документ предусматривает торгово-экономическое, научно-техническое, социальное и культурное сотрудничество и рассчитан на 2019–2021 годы. Ранее Александр Беглов осмотрел стенд Петербурга на международном форуме.

Ему представили образцы техники, экипировки для работы в условиях Арктики, модели судов ледового класса, разработки в сфере сельского хозяйства. Напомним, что 9 и 10 апреля в Северной столице проходит форум «Арктика — территория диалога».

В конференции принимают участие 300 отечественных и 46 зарубежных компаний из 11 стран мира, пишут «Невские новости». Ожидается, что на форум приедет президент России Владимир Путин, где встретится с главами Финляндии, Швеции и Норвегии.