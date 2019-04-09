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Беглов осмотрел стенд Петербурга на Арктическом форуме

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Беглов осмотрел стенд Петербурга на Арктическом форуме

Санкт-Петербург, 9 апредя. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов 9 апреля посетил Международный арктический форум в городском «Экспофоруме». 

Александр Беглов осмотрел стенд Петербурга и пообщался с участниками форума. Ему представили образцы техники, экипировки для работы в условиях Арктики, модели судов ледового класса и другие объекты.

«Наши технологии отличаются высокой производительностью, возможностью выращивания различных растений. С метра квадратного за год мы можем получать 200 кг томатов, 300 кг огурцов и 250 кг зеленой продукции», — рассказала участница форума о выращивании растений в условий Арктики, ее цитируют «Невские новости».

Беглов осмотрел стенд Петербурга на Арктическом форуме

В осмотре петербургского стенда на форуме также принял участие полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Напомним, что Арктический форум открылся в Северной столице 9 апреля.

Ранее сообщалось, что глава государства Владимир Путин встретится с президентамиФинляндии, Норвегии и Швеции в Петербурге.

Автор: Ирина Селезнева
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