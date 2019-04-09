Неизвестные «заминировали» детские сады, Эрмитаж и Мариинку в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 апреля. Угрозы о минировании учреждений образования и культуры поступают в правоохранительные органы Петербурга с неизвестных адресов электронной почты.

8 апреля снова были заминированы детские сады, Эрмитаж, Мариинский театр. Все сообщения об угрозе взрыва были отправлены с одного электронного адреса между 11.00 и 14.00.

Правоохранительные органы осмотрели девять объектов, эвакуированы почти пять тысяч человек. Угроза оказалась ложной, пишут «Невские новости».