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Неизвестные «заминировали» детские сады, Эрмитаж и Мариинку в Петербурге

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Неизвестные «заминировали» детские сады, Эрмитаж и Мариинку в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 апреля. Угрозы о минировании учреждений образования и культуры поступают в правоохранительные органы Петербурга с неизвестных адресов электронной почты.

8 апреля снова были заминированы детские сады, Эрмитаж, Мариинский театр. Все сообщения об угрозе взрыва были отправлены с одного электронного адреса между 11.00 и 14.00.

Правоохранительные органы осмотрели девять объектов, эвакуированы почти пять тысяч человек. Угроза оказалась ложной, пишут «Невские новости».

Автор: Ирина Селезнева
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