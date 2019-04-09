Потерявшегося школьника нашли на железнодорожной платформе в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 апреля. В поселке Репино нашли школьника, который вышел из электрички и потерялся, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Мальчик учится в четвертом классе и проживает в Выборгском районе. Правоохранительные органы передали ребенка его отцу. Противоправных действий в отношении ребенка не совершалось.

Ранее сообщалось о нападении с ножом на жительницу Петербурга, девушка смогла отбиться от злоумышленника.