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Потерявшегося школьника нашли на железнодорожной платформе в Петербурге

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Потерявшегося школьника нашли на железнодорожной платформе в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 апреля. В поселке Репино нашли школьника, который вышел из электрички и потерялся, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Мальчик учится в четвертом классе и проживает в Выборгском районе. Правоохранительные органы передали ребенка его отцу. Противоправных действий в отношении ребенка не совершалось.

Ранее сообщалось о нападении с ножом на жительницу Петербурга, девушка смогла отбиться от злоумышленника.

Автор: Ирина Селезнева
© 2019 Федеральное агентство новостей
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