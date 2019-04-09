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Мужчина с ножом не смог отобрать телефон у бойкой петербурженки

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Мужчина с ножом не смог отобрать телефон у бойкой петербурженки

Санкт-Петербург, 9 апреля. На Комендантском проспекте мужчина с ножом попытался отобрать телефон у девушки, но встретил активное сопротивление. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел вечером 8 апреля. Неизвестный преступник пригрозил ножом девушке 2002 года рождения. Петербурженка оказала сопротивление, злоумышленнику пришлось скрыться.

Материал об инциденте передали следственным органам ГСУ СК РФ по Петербургу, пишут «Невские новости».

Автор: Ирина Селезнева
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