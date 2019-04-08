Движение на ЗСД ограничат в дни Международного арктического форума

Санкт-Петербург, 8 апреля. Ограничение движения вводится на участке ЗСД от юга КАД до набережной Макарова в обоих направлениях на три дня. Изменения связаны с Международным арктическим форумом, проходящим в Петербурге с 8 по 10 апреля включительно, сообщает «Магистраль Северной столицы».

Уточняется, что ограничения на ЗСД будут кратковременными. Изменения в схему движения внесут профильные государственные органы на время прохождения организованных колонн. Ограничения будут сняты по факту их проезда. «Магистраль Северной столицы» призывает петербургских водителей следить за дорожной ситуацией с помощью навигационных систем и учитывать возможные ограничения при планировании маршрута.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти ограничили движение по Ладожскому мосту. В связи с ремонтом дорожного покрытия до середины августа здесь будет открыта только одна полоса в каждом направлении.