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Движение на ЗСД ограничат в дни Международного арктического форума

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Движение на ЗСД ограничат в дни Международного арктического форума

Санкт-Петербург, 8 апреля. Ограничение движения вводится на участке ЗСД от юга КАД до набережной Макарова в обоих направлениях на три дня. Изменения связаны с Международным арктическим форумом, проходящим в Петербурге с 8 по 10 апреля включительно, сообщает «Магистраль Северной столицы».

Уточняется, что ограничения на ЗСД будут кратковременными. Изменения в схему движения внесут профильные государственные органы на время прохождения организованных колонн. Ограничения будут сняты по факту их проезда. «Магистраль Северной столицы» призывает петербургских водителей следить за дорожной ситуацией с помощью навигационных систем и учитывать возможные ограничения при планировании маршрута.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти ограничили движение по Ладожскому мосту. В связи с ремонтом дорожного покрытия до середины августа здесь будет открыта только одна полоса в каждом направлении.

Автор: Василиса Бойко
Источник: Магистраль Северной столицы
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