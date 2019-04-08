Беглов и глава Архангельской области подписали соглашение о сотрудничестве

Санкт-Петербург, 8 апреля. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов подписал соглашение о сотрудничестве с Архангельской областью на встрече с главой региона Игорем Орловым. Также Беглов обменялся подарками с почетными гостями.

На встрече присутствовали глава муниципального образования «Северодвинск» Игорь Скубенко и руководитель представительства Архангельской области в Петербурге Наталья Кадашова. Среди презентов, которыми Беглов обменялся с гостями, были картина, изображающая разведенный Дворцовый мост, сувениры и книги.

В прошлый раз Петербург и Архангельская область взаимодействовали в конце прошлого года, когда делегация во главе с Игорем Орловым принимала участие в VIII Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее», сообщают «Невские Новости».