Опубликован график разводки мостов Петербурга на 2019 год

Санкт-Петербург, 8 апреля. «Мостотрест» утвердил график разводки петербургских мостов на 2019 год. Навигационный период начнется в Северной столице 10 апреля, сообщает пресс-служба учреждения.

Время разводки мостов не изменилось, по сравнению с расписанием прошлого года. Пролеты Володарского, Дворцового, Благовещенского и Тучкова мостов будут подниматься два раза за ночь. Сампсониевский, Гренадерский и Кантемировский мост разведут только по предварительной заявке, поданной за два дня.

Навигация по Неве (в том числе Большой Неве) и Малой Неве продлится с 10 апреля по 30 ноября. Мосты, перекинутые через Большую Невку, будут разводить в период с 20 апреля по 15 ноября. Ознакомиться с графиком разводки петербуржцы и гости города могут на сайте «Мостотреста», в мобильном приложении «Мосты Петербурга» и на официальных страницах учреждения в социальных сетях.

Ранее в Петербурге состоялась технологическая разводка девяти мостов. «Мостотрест» проверял таким образом готовность объектов к навигационному периоду.