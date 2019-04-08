Санкт-Петербург, 8 апреля. Вторая неделя месячника по благоустройству стартовала в Петербурге. Сегодня коммунальные службы города трудились на 93 улицах.

Уборочная техника выехала 8 апреля на дороги Адмиралтейского, Василеостровского, Петроградского, Московского, Красногвардейского и Выборгского районов. За первую неделю месячника по благоустройству от грязи очистили 524 улицы. Для этого потребовались 51 тысяча кубометров воды и более 5 тысяч автобочек. На прошедших выходных активная уборка велась в Центральном районе.

Отмечается, что в рамках месячника по благоустройству будут отмыты не только улицы исторических районов, но и участки массовой жилой застройки и пригороды Петербурга. Также коммунальные службы не забыли и о мостах Северной столицы. На прошедшей неделе были вымыты Литейный, Троицкий, Дворцовый и Казанский мосты, сообщают «Невские Новости».

За перемещением уборочной техники по территории города можно следить на специальной интерактивной карте. Напомним, месячник по благоустройству стартовал в Петербурге 1 апреля. В его рамках коммунальные службы вымоют 2,5 тысячи улиц. Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов пообещал, что Петербург преобразится к майским праздникам.