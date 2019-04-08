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Грузовик упал на автомобили в Петербурге

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Грузовик упал на автомобили в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 апреля. Грузовик, перевозивший металлолом, упал на автомобили в Петербурге. В распоряжение Федерального агентства новостей поступило видео с места происшествия.

Инцидент произошел на улице Степана Разина. ДТП чудом обошлось без жертв. Серьезные повреждения получил автомобиль Renault.

Ранее сообщалось о грузовике, который сбил женщину с ребенком в Ленинградской области. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Мальчик был госпитализирован.

Автор: Василиса Бойко
Источник: Федеральное агентство новостей
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