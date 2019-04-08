«Мостотрест» выясняет, как подростки забрались на Большеохтинский мост

Санкт-Петербург, 8 апреля. «Мостотрест» инициировал проверку после того, как два подростка забрались на самую высокую точку Большеохтинского моста в Петербурге. Фото юных экстремалов, расположившихся на вершине моста Петра Великого, выложили в пятницу в социальных сетях очевидцы.

Объект охраняется сотрудниками ФГУП «УВО Минтранса России», которые обходят мост раз в два часа. Предполагается, что нарушители забрались на вершину именно в этот промежуток времени.

В ходе проверки просматриваются записи с камер видеонаблюдения. По окончании разбирательства будет принято решение о дальнейших действиях и направлении заявления в правоохранительные органы, сообщает «Петербургский дневник».