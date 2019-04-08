Петербург выделит 250 миллионов рублей на Театральную олимпиаду

Санкт-Петербург, 8 апреля. Правительство Петербурга выделит из городского бюджета 250 миллионов рублей на проведение Театральной олимпиады. Данный вопрос обсуждался сегодня на малом заседании правительства в Смольном.

Театральная олимпиада будет проходить в Северной столице с июня по декабрь. Мероприятие приурочено к Году театра в России. 500 миллионов рублей на проведение олимпиады выделят из федерального бюджета. Организатором мероприятия выступил Александринский театр.

В рамках олимпиады в Петербург приедут не только театры из 17 регионов России, но и 49 трупп из разных стран мира. Всего жители и гости Северной столицы смогут увидеть около 50 спектаклей. 12 петербургских театров, в свою очередь, съездят на гастроли в другие страны.

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов отметил, что Театральная олимпиада позволит не только повысить уровень мастерства городских артистов, но и привлечь в Северную столицу дополнительные туристические потоки. Для этого Беглов дал распоряжение проработать вопрос упрощенного визового режима в Петербурге на период проведения олимпиады.

«Город должен заработать на этом мероприятии, поэтому нужно сделать все возможное, чтобы облегчить гостям въезд в Санкт-Петербург в дни олимпиады», — подчеркнул Александр Беглов.

Также временно исполняющий обязанности губернатора отметил, что Россия всегда была открытой для искусства страной, а Петербург — центром притяжения гостей, ценящих культуру и искусство, сообщают «Невские Новости».

В этом году отмечается 25-летие со дня первой Театральной олимпиады, которая прошла в греческом городе Дельфы. Мероприятие служит площадкой для взаимодействия деятелей театра и культуры из разных стран. В честь юбилея театральная олимпиада пройдет в этом году не только в России, но и в Японии.