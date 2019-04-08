Петербург возьмет на себя расходы, связанные с прорывом трубы в Красносельском районе

Санкт-Петербург, 8 апреля. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что город возьмет на себя все расходы, связанные с прорывом трубы в Красносельском районе. О компенсации ущерба Беглов рассказал на заседании малого правительства в Смольном.

Сегодняшнее заседание открыл вице-губернатор Петербурга Максим Шаскольский, отвечающий за решение вопросов энергетики в городе. Он рассказал, что последний дефект на трубе, из-за прорыва которой сегодня ночью в Красносельском районе погибла 63-летняя женщина, был зарегистрирован 20 октября 2017 года.

Шаскольский подчеркнул, что Северной столице необходимо выделять больше финансов на ремонт теплосетей. Сейчас город тратит на эти цели 12 миллиардов рублей в год, но чтобы сократить аварийность нужно 15 миллиардов.

«Сегодня мы ремонтируем 340 километров труб в год, нам нужно увеличить финансирование, чтобы начать сокращать объем износа и ремонтировать хотя бы 350 километров труб», — отметил вице-губернатор.

Александр Беглов назвал безобразием несчастный случай в Красносельском районе. Он призвал в первую очередь ремонтировать участки теплосетей, расположенные наиболее близко к людям. Также временно исполняющий обязанности губернатора подчеркнул, что Петербург возьмет на себя все расходы и возместит ущерб не только семье погибшей, но и жителям других квартир, пострадавших от аварии, сообщают «Невские Новости».

Ранее на месте прорыва трубы был развернут Оперативный штаб под руководством главы администрации Красносельского района Олега Фадеенко. Всех жителей второй парадной дома 49 по 2-й Комсомольской улице, возле которого произошла авария, эвакуировали в близлежащую школу до момента устранения дефекта.