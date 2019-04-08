Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Современный моечный комплекс для трамваев презентовали в Петербурге

255
0 Оставить комментарий

Современный моечный комплекс для трамваев презентовали в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 апреля. Презентация новейшего современного уличного моечного комплекса для трамваев прошла в петербургском трамвайном парке №7. Об этом сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.

Презентация состоялась 7 апреля. Моечный комплекс поможет подготовить подвижный состав к летнему сезону. Технология является экологичной и позволяет вымыть трамвай за одну минуту, рассказал директор парка Василий Михайлович Сотников.

Современный моечный комплекс для трамваев презентовали в Петербурге

Моечные комплексы располагаются как в депо, так и на въезде в парк. Василий Сотников сообщил, что данная технология будет применяться также для мытья троллейбусов в автопарках Петербурга.

Современный моечный комплекс для трамваев презентовали в Петербурге

Напомним, 1 апреля в Северной столице стартовал месячник по благоустройству. К майским праздникам город отмоют от грязи, накопившейся за зиму.

Автор: Петр Анисимов
Источник: Федеральное агентство новостей
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров