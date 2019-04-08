Современный моечный комплекс для трамваев презентовали в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 апреля. Презентация новейшего современного уличного моечного комплекса для трамваев прошла в петербургском трамвайном парке №7. Об этом сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.

Презентация состоялась 7 апреля. Моечный комплекс поможет подготовить подвижный состав к летнему сезону. Технология является экологичной и позволяет вымыть трамвай за одну минуту, рассказал директор парка Василий Михайлович Сотников.

Моечные комплексы располагаются как в депо, так и на въезде в парк. Василий Сотников сообщил, что данная технология будет применяться также для мытья троллейбусов в автопарках Петербурга.

Напомним, 1 апреля в Северной столице стартовал месячник по благоустройству. К майским праздникам город отмоют от грязи, накопившейся за зиму.