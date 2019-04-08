Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Lexus за 7,3 миллиона рублей угнали у бизнесмена в Петербурге

53
0 Оставить комментарий

Lexus за 7,3 миллиона рублей угнали у бизнесмена в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 апреля. Петербургский бизнесмен заявил в правоохранительные органы об угоне дорогостоящей иномарки Lexus. Ущерб составил 7,35 миллиона, сообщает источник Федерального агентства новостей.

Автомобиль был угнан от одного из домов, расположенных по улице Лидии Зверевой, 5 апреля в период с 21.10 до 21.20. Lexus LX 570 2018 года выпуска укомплектован штатной сигнализацией и дополнительной охранной системой. На данный момент местоположение похищенной иномарки устанавливается.

Ранее в Петербурге угнали Cadillac за 5 миллионов рублей. Автомобиль был похищен с неохраняемой парковки на Богатырском проспекте.

Автор: Василиса Бойко
Источник: Федеральное агентство новостей
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров