Lexus за 7,3 миллиона рублей угнали у бизнесмена в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 апреля. Петербургский бизнесмен заявил в правоохранительные органы об угоне дорогостоящей иномарки Lexus. Ущерб составил 7,35 миллиона, сообщает источник Федерального агентства новостей.

Автомобиль был угнан от одного из домов, расположенных по улице Лидии Зверевой, 5 апреля в период с 21.10 до 21.20. Lexus LX 570 2018 года выпуска укомплектован штатной сигнализацией и дополнительной охранной системой. На данный момент местоположение похищенной иномарки устанавливается.

Ранее в Петербурге угнали Cadillac за 5 миллионов рублей. Автомобиль был похищен с неохраняемой парковки на Богатырском проспекте.