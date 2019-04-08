Дома Красносельского района переведены на резервную схему после прорыва трубы

Санкт-Петербург, 8 апреля. Работы по устранению аварии на ГУП «ТЭК» ведутся в Красносельском районе Петербурга. После прорыва трубы у дома 49 по 2-й Комсомольской улице потребители переведены на резервную схему, поэтому теплоснабжение и горячая вода в домах сохраняются, сообщается на сайте городского правительства.

Сообщение об аварии поступило ночью 8 апреля в 2.55. Работникам ремонтно-восстановительной бригады удалось локализовать дефект трубы в 3.45. Сейчас на месте инцидента развернут Оперативный штаб под руководством главы администрации Красносельского района Олега Фадеенко.

Всех жителей второй парадной дома 49 по 2-й Комсомольской улице эвакуировали. 35 человек разместили в близлежащей школе №242. Эвакуированных обеспечили горячим питанием. Всего в доме 1967 года постройки проживает 219 человек.

Ранее сообщалось о прорыве трубы с кипятком на проспекте Маршала Жукова. Было опубликовано видео с места инцидента.