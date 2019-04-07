Неизвестный установил общественное пианино на улице Блохина в Петербурге

Санкт-Петербург, 7 апреля. Неизвестный житель Петербурга установил пианино на улице Блохина рядом со сквером Виктора Цоя. Аноним предложил всем желающим сыграть на инструменте.

Инициатор разместил на пианино объявление, в котором просит не пользоваться музыкальным инструментом в ночное время. В тексте указано, что хозяин заберет пианино домой через несколько дней.

Установленный на улице инструмент радует прохожих, которые тестируют свои способности в игре на клавишах. Также пианино привлекает внимание детей, а заботливые местные жители в непогоду накрывают музыкальный инструмент пленкой, сообщает «Пятый канал».