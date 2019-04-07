Валентину Матвиенко чествую в Большом зале петербургской филармонии

Санкт-Петербург, 7 апреля. Праздничный концерт стартовал в честь юбилея председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко в Большом зале филармонии Петербурга. Валентине Ивановне исполнилось 70 лет.

Чтобы поздравить спикера верхней палаты парламента с круглой датой, в зале филармонии собрались представители деловой и политической сфер Петербурга. Появление именинницы ознаменовалось музыкой в исполнении симфонического оркестра под руководством Юрия Темирканова.

Гости встретили Валентину Матвиенко стоя, а после выступления музыкантов поздравили юбиляршу со сцены. Первым выступил временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов. Он рассказал, что Валентина Матвиенко родилась в семье фронтовика, который прошел всю Отечественную войну, защищая нашу страну.

«Как Валентина Ивановна на сегодняшний день защищает нашу страну на своем посту и, конечно, наш город», — подчеркнул Александр Беглов.

Также несколько теплых слов в адрес именинницы сказал полномочный представитель президента в Северо-Западном округе Александр Гуцан.

«Вас всегда отличали искренность, порядочность, умение работать с людьми, и вы вообще феерическая женщина, искренне хочу сказать», — отметил Гуцан.

Утром Валентина Матвиенко отметила свой юбилей в кругу семьи, а затем дала залп из пушки Петропавловской крепости, сообщают «Невские Новости» со ссылкой на телеканал «Санкт-Петербург».