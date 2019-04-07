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Мошенница выманила у 90-летней петербурженки более 720 тысяч рублей

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Мошенница выманила у 90-летней петербурженки более 720 тысяч рублей

Санкт-Петербург, 7 апреля. Пожилая жительница Петербурга отдала все сбережения мошеннице, представившейся сотрудницей банка. 90-летняя пенсионерка лишилась более 720 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Потерпевшая заявила о происшествии в правоохранительные органы 6 апреля. Пенсионерка рассказала, что около 13.00 на Ленинском проспекте к ней подошла неизвестная женщина, представившаяся знакомой дочери пожилой петербурженки. Также мошенница рассказала, что работает в банке, поэтому располагает информацией о предстоящей денежной реформе.

Злоумышленница предложила пенсионерке свою помощь в обмене денег. Пожилая женщина отдала мошеннице 300 евро, а также снятые с банковского счета 700 тысяч рублей. Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия с целью задержания преступницы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщают «Невские Новости».

Ранее мошенницы украли полмиллиона рублей у пенсионерки из Ленобласти. Неизвестные женщины похитили средства под видом сотрудниц Пенсионного фонда РФ.

Автор: Василиса Бойко
Источник: Невские Новости
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