Боевой снаряд времен ВОВ нашли при уборке в петербургской квартире

Санкт-Петербург, 7 апреля. Боевой снаряд времен Великой Отечественной войны нашли при уборке в квартире 83-летней петербурженки. Пожилая женщина рассказала, что боеприпасы коллекционировал при жизни ее покойный муж.

Снаряд обнаружился в квартире одного из домов, расположенных на улице Константина Заслонова. Боеприпас нашли зять и дочь пенсионерки, помогавшие женщине с уборкой. На место тут же были вызваны сотрудники спецслужб, которые аккуратно вывезли опасный предмет, предварительно эвакуировав всех жильцов подъезда. «Пятый канал» опубликовал видео с рассказом участников событий о находке.

Примечательно, что два дня назад специалисты уже приезжали по тому же адресу, чтобы обезвредить два артиллерийских снаряда диаметром 45 и 37 миллиметров. Найденный сегодня боеприпас стоял в углу прихожей, прикрытый другими вещами, поэтому ранее его никто не замечал.