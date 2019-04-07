Беглов поздравил школьников, победивших в совместной олимпиаде ИТМО и «ВКонтакте»

Санкт-Петербург, 7 апреля. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов поздравил победителей Олимпиады для школьников, организованной совместно ИТМО и «ВКонтакте». Соответствующее сообщение Беглов разместил на своей официальной странице в социальной сети.

Победителями соревнования стали шесть школьников. Примечательно, что Олимпиада проводилась прямо в соцсети. Лидеры соревнования получат по 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в ИТМО. Правительство Петербурга поддержало Олимпиаду специальными призами, выделив всем победителям Макбуки.

Александр Беглов отметил, что ИТМО и «ВКонтакте» являются гордостью и настоящими брендами Петербурга. Также временно исполняющий обязанности губернатора поздравил всех с 25-летием Рунета в связи с тем, что домен .Ru был зарегистрирован 7 апреля 1994 года.

Ранее Александр Беглов анонсировал на своей странице «ВКонтакте» старт проекта «Родной район». С 15 апреля петербуржцы смогут направить свои предложения по улучшению Северной столицы через МФЦ, на сайте городского правительства и с помощью соцсетей.