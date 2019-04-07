Коммунальщики Петербурга отмывают набережную Обводного канала

Санкт-Петербург, 7 апреля. Коммунальные службы Петербурга проводят сухую чистку и подметание набережной Обводного канала. Уборка проходит в рамках месячника по благоустройству, который стартовал в Северной столице 1 апреля.

По интерактивной карте видно, что спецтехника распределена по всей территории Петербурга. Воскресная уборка проводится в Кронштадтском, Петродворцовом, Приморском, Пушкинском и Колпинском районах. Основной задачей коммунальных служб на этот месяц стала очистка города от грязи, накопившейся за зиму. Чтобы по-настоящему освежить Северную столицу, необходимо подмести, пропылесосить и вымыть улицы 5-7 раз, считают специалисты.

Всего в рамках месячника по благоустройству на дороги Петербурга вышли 200 пылесосов, 200 самосвалов, 300 подметательных и 200 поливомоечных машин. Коммунальным службам предстоит отмыть 2,5 тысячи улиц, сообщают «Невские Новости».

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов пообещал преобразить город к майским праздникам. На сайте администрации Северной столицы был опубликован график весенней уборки по районам.