Петербургский рыбак поймал корюшку с золотым кольцом

Санкт-Петербург, 7 апреля. Рыбак из Петербурга выловил корюшку, внутри которой находилось золотое кольцо. Фотографию находки мужчина выложил в социальной сети «ВКонтакте».

Участники группы «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» засомневались в правдивости свидетельств рыбака. Пользователи соцсети написали, что рыбка слишком мала, поэтому не смогла бы проглотить такое большое кольцо. Своими фото мужчина пытался подтвердить, что корюшка на самом деле является «трупоедкой».

Ранее петербуржцы сообщили в соцсетях о нерпе в водах Невы. Животное заметили возле Обуховского моста.