Память погибших членов экипажа подлодки «Комсомолец» почтили в Петербурге

Санкт-Петербург, 7 апреля. Панихиду в память о погибших на затонувшей атомной подводной лодке К-278 «Комсомолец» отслужили в Николо-Богоявленском кафедральном соборе Петербурга. Также на Серафимовском кладбище были возложены цветы и траурные венки на могилы ленинградцев, чьи жизни 30 лет назад унесла эта трагедия, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Почтить память Евгения Ванина, Олега Аванесова и Сергея Маркова, которые были членами экипажа «Комсомольца», пришли родные и близкие подводников, а также многочисленные ветераны ВМФ страны. 7 апреля 1989 года подлодка К-278 возвращалась из боевого похода, когда на глубине 157 метров в 7 отсеке начался пожар. Экипаж под командованием капитана 1 ранга Евгения Ванина 5 часов боролся за «Комсомольца», однако пожар усиливался. Был отдан приказ об эвакуации, но спасти удалось лишь 27 человек.

В 17.08 «Комсомолец» ушел под воду с теми, кто не успел покинуть подводную лодку, выполняя свой профессиональный долг. Жертвами трагедии стали 42 человека. В память о гибели К-278 приказом Главнокомандующего ВМФ от 19 декабря 1995 года 7 апреля установлен «День памяти погибших подводников».

Ранее выжившие моряки поделились воспоминаниями о гибели подводной лодки «Комсомолец». Подводники вспомнили тех товарищей, чьи жизни унесла эта трагедия.