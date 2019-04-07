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Память погибших членов экипажа подлодки «Комсомолец» почтили в Петербурге

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Память погибших членов экипажа подлодки «Комсомолец» почтили в Петербурге

Санкт-Петербург, 7 апреля. Панихиду в память о погибших на затонувшей атомной подводной лодке К-278 «Комсомолец» отслужили в Николо-Богоявленском кафедральном соборе Петербурга. Также на Серафимовском кладбище были возложены цветы и траурные венки на могилы ленинградцев, чьи жизни 30 лет назад унесла эта трагедия, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Память погибших членов экипажа подлодки «Комсомолец» почтили в Петербурге

Почтить память Евгения Ванина, Олега Аванесова и Сергея Маркова, которые были членами экипажа «Комсомольца», пришли родные и близкие подводников, а также многочисленные ветераны ВМФ страны. 7 апреля 1989 года подлодка К-278 возвращалась из боевого похода, когда на глубине 157 метров в 7 отсеке начался пожар. Экипаж под командованием капитана 1 ранга Евгения Ванина 5 часов боролся за «Комсомольца», однако пожар усиливался. Был отдан приказ об эвакуации, но спасти удалось лишь 27 человек.

Память погибших членов экипажа подлодки «Комсомолец» почтили в Петербурге

В 17.08 «Комсомолец» ушел под воду с теми, кто не успел покинуть подводную лодку, выполняя свой профессиональный долг. Жертвами трагедии стали 42 человека. В память о гибели К-278 приказом Главнокомандующего ВМФ от 19 декабря 1995 года 7 апреля установлен «День памяти погибших подводников».

Память погибших членов экипажа подлодки «Комсомолец» почтили в Петербурге

Ранее выжившие моряки поделились воспоминаниями о гибели подводной лодки «Комсомолец». Подводники вспомнили тех товарищей, чьи жизни унесла эта трагедия.

Автор: Денис Машкин
Источник: Федеральное агентство новостей
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