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Второй поток обучения в «Школе молодого политика» стартовал в Петербурге

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Второй поток обучения в «Школе молодого политика» стартовал в Петербурге

Санкт-Петербург, 7 апреля. Второй поток обучающих курсов «Школы молодого политика» начался в Петербурге в субботу. Участники первого потока по окончании успешных тестов продолжили обучение на «специальных технологических курсах». Об этом сообщает пресс-служба проекта в социальных сетях.

По имеющимся данным, образовательную программу второго потока открыл куратор проекта «Школа молодого политика» Илья Костунов.

Второй поток обучения в «Школе молодого политика» стартовал в Петербурге

В пресс-службе напомнили, что «Школа молодого политика» является внепартийным образовательным проектом для петербуржцев, которые решили активнее участвовать в общественно-политической жизни города на Неве.

Отмечается, что школу поддерживает Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Северной столицы.

Как рассказал слушатель второго потока, создатель и председатель движения «Ульянка Экология» Павел Брагин, выступавшая на мероприятии редактор Первого канала Светлана Гаврикова — настоящий профессионал и мастер слова.

Второй поток обучения в «Школе молодого политика» стартовал в Петербурге

По его мнению, эти курсы будут интересны тем, кто стремится понять ситуацию на политической арене в городе и получить необходимые знания.

Руководитель «Школы молодого политика» Илья Костунов обратил внимание, что проект интересен жителям Северной столицы, а также заверил, что в конце этого месяца планируется третий набор.

Автор: Сергей Петров
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