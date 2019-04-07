Почти 700 школьников эвакуировали в Петербурге за сутки

Санкт-Петербург, 7 апреля. Около 700 школьников были эвакуированы из четырех образовательных учреждений Петербурга за прошедшие сутки из-за ложных сообщений о минировании. По этим же причинам более 2 тысяч человек вывели из торговых центров субботним вечером.

Школа №549, расположенная на улице Маршала Захарова, и отдел образования Красносельского района Петербурга получили угрозы по электронной почте вчерашним утром. В анонимном сообщении говорилось о взрывном устройстве из пластика. Также неизвестный написал, что таймер бомбы активируется с момента открытия послания. Текст сообщения заканчивался фразой «Добро пожаловать в рай!». Спецслужбы осмотрели четыре школы, из которых эвакуировали 689 учеников, но опасных предметов не обнаружили.

После 18 часов аноним позвонил в полицию Невского, Приморского, Центрального и Красногвардейского районов и сообщил о взрывных устройствах, заложенных в ТЦ «Балканский», «Заневский каскад», «Меркурий» и «Континент». Также неизвестный рассказал о бомбе, размещенной в вестибюле находящейся в стадии реставрации станции метро «Академическая». Субботний шопинг пришлось прервать 2215 посетителям торговых центров, сообщают «Невские Новости». В результате проверки всех вышеперечисленных объектов взрывные устройства обнаружены не были.

Ранее сообщалось об эвакуации радиостанции «Рекорд» в Петербурге. Сотрудников и посетителей вывели на улицу из-за ложных сообщений о минировании.