Санкт-Петербург, 7 апреля. Две иномарки сгорели в Колпинском районе Петербурга ранним утром. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Северной столице.

Сообщение о пожаре по адресу Заводской проспект, дом 36 поступило в дежурную часть в 5.38 утра. Для ликвидации возгорания на место прибыли девять сотрудников экстренных служб и две единицы техники. Огонь охватил автомобили марок Hyundai и Ford.

Пожар был полностью ликвидирован в 5.59. В результате ЧП были повреждены моторные отсеки и салоны иномарок. Сообщений о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось об автомобиле, который выгорел дотла после ДТП в Кудрово. Было опубликовано видео с места происшествия.