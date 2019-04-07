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Беглов поздравил Валентину Матвиенко с 70-летием

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Беглов поздравил Валентину Матвиенко с 70-летием

Санкт-Петербург, 7 апреля. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов поздравил председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентину Матвиенко с юбилейной датой, сообщает пресс-служба городской администрации. Валентине Ивановне исполнилось 70 лет.

Исполняющий обязанности главы Северной столицы отметил вклад спикера верхней палаты парламента в развитие Петербурга, повышение уровня жизни россиян и укреплений государственности нашей страны. Александр Беглов подчеркнул, что Валентина Матвиенко снискала признание всех жителей России выдающимися лидерскими качествами, чуткостью и глубоким патриотизмом.

«Безупречное служение Отечеству стало Вашим истинным призванием, делом всей жизни», — отметил временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга.

Также Александр Беглов от имени всех жителей Петербурга выразил благодарность председателю Совета Федерации Федерального Собрания РФ за поддержку, которую она продолжает оказывать городу. Напомним, Валентина Матвиенко занимала пост губернатора Северной столицы с 5 октября 2003 года по 22 августа 2011 года.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин дал высокую оценку личным качествам спикера Совета Федерации. Глава страны отметил, что Валентина Матвиенко всегда нацелена на конкретный результат.

Автор: Василиса Бойко
Источник: Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
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