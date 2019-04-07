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Два исторических района на севере Петербурга получили официальные имена

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Два исторических района на севере Петербурга получили официальные имена

Санкт-Петербург, 7 апреля. Два исторических района, расположенных в северной части Петербурга, получили официальные имена. Соответствующее решение было принято городской Топонимической комиссией еще год назад, однако постановление правительства Северной столицы о присвоении названий вышло только сейчас.

Первым районом стал участок, расположенный между Суздальским проспектом, улицами Композиторов и Хошимина, Выборгским шоссе, Петровской улицей, Нижним Большим Суздальским озером и Суздальским шоссе. Эта историческая территория получила официальное название 1-е Парголово.

Вторым историческим районом, получившим новое имя, стал участок, ограниченный улицей Шишкина, проспектом Энгельса, Соединительной линией железной дороги, рекой Старожиловкой, улицами Михаила Дудина и Заречной, а также расположенной в поселке Парголово улицей Валерия Гаврилина. Данной территории правительство Петербурга присвоило название Парнас. Постановление о новых именах исторических районов вышло 28 марта, сообщают «Невские Новости».

Ранее в Петербурге официально появился Серный мост. Такое название было закреплено за переправой между набережной Макарова и Серным островом.

Автор: Василиса Бойко
Источник: Невские Новости
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