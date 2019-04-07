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Трубу с кипятком прорвало на юге Петербурга, ФАН публикует видео

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Трубу с кипятком прорвало на юге Петербурга, ФАН публикует видео

Санкт-Петербург, 7 апреля. Прорыв теплотрассы произошел в Петербурге в районе проспекта Маршала Жукова минувшей ночью. Федеральное агентство новостей публикует видео с места ЧП.

По словам очевидцев инцидента, последствия аварии растянулись примерно на километр. Кипяток выливался прямо на проезжую часть, от асфальтового покрытия валил густой пар.

Ранее сообщалось о двух автомобилях, которые провалились в промоину при прорыве теплотрассы на улице Орджоникидзе. В результате происшествия один человек получил ожоги.

Автор: Василиса Бойко
Источник: Федеральное агентство новостей
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