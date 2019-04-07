Трубу с кипятком прорвало на юге Петербурга, ФАН публикует видео

Санкт-Петербург, 7 апреля. Прорыв теплотрассы произошел в Петербурге в районе проспекта Маршала Жукова минувшей ночью. Федеральное агентство новостей публикует видео с места ЧП.

По словам очевидцев инцидента, последствия аварии растянулись примерно на километр. Кипяток выливался прямо на проезжую часть, от асфальтового покрытия валил густой пар.

Ранее сообщалось о двух автомобилях, которые провалились в промоину при прорыве теплотрассы на улице Орджоникидзе. В результате происшествия один человек получил ожоги.