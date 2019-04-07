Грузовик сбил женщину с маленьким ребенком на трассе в Ленобласти

Санкт-Петербург, 7 апреля. Грузовик Volvo сбил женщину с ребенком в Ленинградской области, одна из пострадавших скончалась. Об этом в субботу, 6 апреля сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДТП произошло на 65-м километре федеральной трассы «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти. Женщина с семилетним мальчиком перебегали трассу вне пешеходного перехода. В результате инцидента ребенка госпитализировали с травмами средней тяжести, женщина погибла на месте.

По факту происшествия проводится проверка.

Ранее Газета.ru сообщила, что в результате ДТП с участием автобуса в Ленинградской области погиб человек, еще трое получили травмы.