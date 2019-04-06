Массовая авария стала причиной пробки на Приозерском шоссе в Петербурге

Санкт-Петербург, 6 апреля. На Приозерском шоссе в Петербурге произошла массовая авария, которая спровоцировала пробку, сообщили очевидцы.

Авария произошла днем 6 апреля. Четыре автомобиля столкнулись на шоссе, они загородили проезжую часть и осложнили движение других автомобилей.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», затор образовался в обе стороны, пишут «Невские новости». В Петербурге произошло еще несколько крупных аварий: одна на проспекте Энгельса, вторая с участием автомобиля такси, который врезался в столб, на Литейном проспекте.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства ДТП.