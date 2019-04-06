Таксист попытался уйти от ДПС и врезался в столб в Петербурге

Санкт-Петербург, 6 апреля. На пересечении улицы Пестеля и Литейного проспекта в Петербурге произошло ДТП, водитель черной иномарки врезался в столб, сообщили очевидцы происшествия.

Авария произошла вечером 6 апреля. Таксист пытался скрыться от экипажа ДПС и влетел в столб. Пострадал пассажир, который в момент ДТП находился в автомобиле.

Правоохранительные органы задержали нарушителя, пишут «Невские новости». Ранее сообщалось об аварии на проспекте Энгельса в Петербурге, там в ДТП попал каршеринговый автомобиль и иномарка.