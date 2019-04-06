Иномарка столкнулась с автомобилем каршеринга в Петербурге

Санкт-Петербург, 6 апреля. На проспекте Энгельса в Петербурге произошло ДТП с участием каршерингового автомобиля и иномарки, сообщили очевидцы в соцсетях.

Авария произошла днем 6 апреля, столкнулись автомобили каршеринга «Яндекс.Драйв» и Chevrolet Cruze. ДТП повлияло на движение трамваев в обе стороны.

Правоохранительные органы находятся на месте происшествия. Выясняются обстоятельства ДТП, пишут «Невские новости». Ранее сообщалось, что в России могут ужесточить наказание за ДТП в нетрезвом виде. Соответствующий законопроект рассмотрят в Госдуме.