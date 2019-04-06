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Кронштадт начал подготовку к военно-морскому параду

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Кронштадт начал подготовку к военно-морскому параду

Санкт-Петербург, 6 апреля. Подготовка к Главному военно-морскому параду 2019 года началась в Кронштадте, об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации Петербурга.

В выездном совещании принял участие главком ВМФ России адмирал Александр Витко. Особое внимание уделили организации военно-исторического парка «Патриот» и проведению парада.

На время торжественного мероприятия в Кронштадте могут ограничить движение транспорта. Петербург будет принимать военно-морской парад третий раз.

В прошлом году парад состоялся 30 июля. В нем приняли участие фрегат «Адмирал Макаров», корвет «Стойкий», большой ракетный катер «Димитровград» и еще десятки других военных судов. По традиции посмотреть на парад приезжают первые лица государства.

Автор: Ирина Селезнева
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