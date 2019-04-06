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Возле Главного штаба в Петербурге заменили часть брусчатки

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Возле Главного штаба в Петербурге заменили часть брусчатки

Санкт-Петербург, 6 апреля. На Дворцовой площади в Петербурге коммунальщики заменили часть брусчатки. Рабочие продолжают на выходных работу по уборке и благоустройству города.

Возле арки Главного штаба демонтировали брусчатку и положили заново, поскольку этот участок просел после зимы. В Петербурге 1 апреля стартовал весенний месячник по уборке. Рабочие на выходных продолжают отмывать городские улицы, фасады зданий, малые архитектурные формы, мосты, пишут «Невские новости».

Город должен был готов к майским праздникам и наплыву туристов, сказал в начале апреля врио губернатора Александр Беглов. Это касается не только улиц, но и садово-парковых зон, памятников, достопримечательностей.

Автор: Ирина Селезнева
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