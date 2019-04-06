Влажная уборка Петербурга продолжается в Центральном районе в выходные

Санкт-Петербург, 6 апреля. С начала апреля в Петербурге продолжается уборка и благоустройство города в рамках месячника чистоты. Коммунальные службы приводят в порядок город.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов распорядился, чтобы город очистили от зимней грязи и пыли к майским праздникам. Несмотря на выходные, рабочие продолжают убирать городские улицы.

За прошедшую неделю коммунальщики убрали около двухсот улиц и площадей. Они очищают скамейки, памятники, урны, пишут «Невские новости». Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало видео мытья Троицкого моста.