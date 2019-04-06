Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Влажная уборка Петербурга продолжается в Центральном районе в выходные

53
0 Оставить комментарий

Влажная уборка Петербурга продолжается в Центральном районе в выходные

Санкт-Петербург, 6 апреля. С начала апреля в Петербурге продолжается уборка и благоустройство города в рамках месячника чистоты. Коммунальные службы приводят в порядок город.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов распорядился, чтобы город очистили от зимней грязи и пыли к майским праздникам. Несмотря на выходные, рабочие продолжают убирать городские улицы.

За прошедшую неделю коммунальщики убрали около двухсот улиц и площадей. Они очищают скамейки, памятники, урны, пишут «Невские новости». Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало видео мытья Троицкого моста.

Автор: Ирина Селезнева
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров