Прохожий нашел пять мешков с человеческими останками в Петербурге

Санкт-Петербург, 6 апреля. На Канонерском острове в Петербурге прохожий случайно обнаружил пакеты с человеческими останками. Инцидент произошел 5 апреля.

В пяти полиэтиленовых мешках для мусора хранились фрагменты погибшего. Преступник спрятал мешки, присыпав их землей и снегом, передает «Пятый канал».

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Личность погибшего устанавливают. Ранее сообщалось, что в Удельном парке женщина выстрелила в 15-летнего школьника.