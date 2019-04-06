Шесть новых путепроводов появится в Петербурге

Санкт-Петербург, 6 апреля. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов встретился с главой ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым. Участники встречи договорились построить шесть путепроводов.

Александр Беглов сообщил, что шесть путепроводов сделают до 2024 года, финансирование будет совместным. Петербургские власти прорабатывают строительство еще 11 путепроводов.

До 2025 года на эти цели планируется выделить порядка 30 млрд рублей. Одним из первых проект реализуют в Новой Лахте, где появится станция и пешеходный переход.

Все это поможет улучшить дорожную ситуацию, пишут «Невские новости». Ранее Беглов рассказал, что жители Красногвардейского района собрали 10 тысяч подписей в пользу расширения проспекта Энергетиков.