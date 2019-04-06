Петербурженка выстрелила в мальчика с собакой в Удельном парке

Санкт-Петербург, 6 апреля. В Удельном парке в Петербурге женщина выстрелила в подростка из пистолета, инцидент произошел в ночь на 5 апреля. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Конфликт между петербурженкой и 15-летним мальчиком произошел из-за собаки. Школьник в этом время выгуливал питомца, но при виде прохожей увел животное в сторону.

По его словам, женщина стала угрожать, а потом достала пистолет и выстрелила в сторону мальчика. Вероятно, выстрел бы предупредительным.

Она пообещала, что в следующий раз не промахнется. Правоохранительные органы проводят проверку, передает «Пятый канал».