Беглов пообещал решить проблему пробок на проспекте Энергетиков

Санкт-Петербург, 6 апреля. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал, как решается проблема с железнодорожным переездом на проспекте Энергетиков. Об этом он написал на официальной странице «ВКонтакте».

Между улицами Якорная и Магнитогорская железнодорожный переезд напоминает «бутылочное горлышко». Беглов напомнил, что расширение проспекта Энергетиков обсуждалось еще 30 лет назад.

«Все петербуржцы знают, какие там пробки. А Жители Красногвардейского района стоят в этой пробке по 2 раза каждый день», — отметил врио губернатора.

Жители Красногвардейского района собрали 10 тысяч подписей в пользу решения этой проблемы. Беглов рассказал, что 5 апреля встретился с директором РЖД Олегом Белозеровым и передал ему обращения местных жителей.

Белозеров обещал помочь решить эту проблему. Беглов еще раз поблагодарил петербуржцев за активность в соцсетях.