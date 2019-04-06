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Коммунальщики отмывают Троицкий мост в Петербурге после зимы

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Коммунальщики отмывают Троицкий мост в Петербурге после зимыСанкт-Петербург, 6 апреля. Коммунальные службы продолжают уборку Петербурга. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео с Троицкого моста.

Весенний месячник по уборке и благоустройству Петербурга стартовал 1 апреля. Коммунальщики моют улицы и малые архитектурные формы.

На данном видео запечатлено, как рабочие отмывают ограждения и элементы моста. Город должны привести в порядок к майским праздникам.

Автор: Сергей Петров
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