Коммунальщики отмывают Троицкий мост в Петербурге после зимы

Санкт-Петербург, 6 апреля. Коммунальные службы продолжают уборку Петербурга. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео с Троицкого моста.

Весенний месячник по уборке и благоустройству Петербурга стартовал 1 апреля. Коммунальщики моют улицы и малые архитектурные формы.

На данном видео запечатлено, как рабочие отмывают ограждения и элементы моста. Город должны привести в порядок к майским праздникам.