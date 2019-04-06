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Коммунальщики продолжают уборку Петербурга в выходные

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Коммунальщики продолжают уборку Петербурга в выходные

Санкт-Петербург, 6 апреля. Коммунальные службы Петербурга продолжают отмывать город, весенний месячник по уборке и благоустройству города стартовал 1 апреля. Видео оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Уборка Петербурга осуществляется и в выходные дни. Рабочие отмывают фасады зданий, тротуары, малые архитектурные формы. За прошедшую неделю отмыты 200 улиц.

Ранее врио губернатора Петербурга Александр Беглов поручил привести в порядок город к майским праздникам.

Автор: Сергей Петров
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