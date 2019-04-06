Коммунальщики продолжают уборку Петербурга в выходные

Санкт-Петербург, 6 апреля. Коммунальные службы Петербурга продолжают отмывать город, весенний месячник по уборке и благоустройству города стартовал 1 апреля. Видео оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Уборка Петербурга осуществляется и в выходные дни. Рабочие отмывают фасады зданий, тротуары, малые архитектурные формы. За прошедшую неделю отмыты 200 улиц.

Ранее врио губернатора Петербурга Александр Беглов поручил привести в порядок город к майским праздникам.