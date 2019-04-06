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Синоптики предупредили петербуржцев о дожде и снеге

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Синоптики предупредили петербуржцев о дожде и снеге

Санкт-Петербург, 6 апреля. Синоптики сообщили о начале сезона дождей в Петербурге со следующей недели. 8 апреля сохранится теплая погода, но прогнозируются осадки.

Температура воздуха в понедельник составит +7 +12 градусов тепла. 9 апреля метеорологи обещают сильный дождь.

11 апреля выпадет снег, в Петербурге значительно похолодает до +3 градуса. В ночное время суток возможна минусовая температура, к выходным снова потеплеет и появится солнце, пишут «Невские новости».

Автор: Ирина Селезнева
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