В Петербурге может появиться железнодорожное кольцо

Москва, 6 апреля. РЖД может построить в Петербурге железнодорожное кольцо, которое сможет объединить все существующие направления. Об этом сообщил глава компании Олег Белозеров на встрече с врио губернатора города Александром Бегловым.

Белозеров сообщил, что в РЖД обсуждают вопрос строительства железнодорожного кольца, «где можно было бы объединить уже существующие направления». По его словам, это будет удобно для петербуржцев. Проект может быть реализован сверх программы долгосрочного развития РЖД до 2025 года.

«И я уверен, что мы будем просить вас поддержать наше предложение, это точно создаст новую комфортную конфигурацию в Санкт-Петербурге», — цитирует слова главы РЖД ТАСС.

Ранее в ходе встречи Беглов обратился к Белозерову с просьбой помочь с реконструкцией железнодорожного переезда на участке от пересечения проспекта Энергетиков с Магнитогорской и Якорной улицами. Гендиректор РЖД обещал рассмотреть и решить данный вопрос.