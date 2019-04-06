Около 88 млрд рублей направят на развитие железнодорожного транспорта Петербурга

Санкт-Петербург, 6 апреля. Руководитель компании «Российские железные дороги» (РЖД) Олег Белозеров в ходе встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Петербурга Александром Бегловым рассказал, что в развитие железнодорожного транспорта Северной столицы будет инвестировано около 88 млрд рублей.

Как сообщил Белозеров, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал программу развития РЖД до 2025 года, предусматривающую выделение 88 млрд рублей на развитие железнодорожного транспорта и инфраструктуры Петербурга.

«Эта цифра включает в себя и грузовое направление, но что еще более важно — это 22 миллиарда рублей, которые направляются на развитие пассажирского движения, поскольку город очень активно развивается и связанность железнодорожный транспорт как раз может дополнительно обеспечить», — сообщил глава РЖД.

По словам Белозерова, есть планы по строительству новых веток и путей в таких районах, как Сестрорецк, Лисий Нос, Новая Деревня и Сертолово.

«Планируем купить 28 поездов, 170 вагонов для того, чтобы люди комфортно могли передвигаться, при этом создать максимальное удобство. Одно из направлений — Тосно, где мы хотим проложить два дополнительных пути и установить тактовое движение», — добавил Белозеров.

Беглов рассказал, что планируется подписать соглашение с РЖД о реализации программы по развитию железнодорожной инфраструктуры Петербурга на условиях софинансирования. Документ может быть подписан на Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет в начале июня.

Как сообщает «Газета.ру», РЖД прорабатывает возможность строительства в Петербурге железнодорожного кольца, призванного соединить все существующие направления.