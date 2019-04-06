Беглов попросил РЖД помочь с реконструкцией проблемного переезда в Петербурге

Москва, 6 апреля. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов обратился к гендиректору ОАО «РЖД» Олегу Белозерову с просьбой помочь с реконструкцией железнодорожного переезда на участке от пересечения проспекта Энергетиков с Магнитогорской и Якорной улицами, сообщает пресс-служба администрации Северной столицы.

В пятницу в ходе рабочей встречи с Белозеровым в Москве Беглов передал ему письмо с просьбами жителей Красногвардейского района Петербурга, которые жалуются на перегруженный трафик в районе переезда. Речь идет о резком сужении проспекта Энергетиков перед железнодорожным переездом на участке между Якорной и Магнитогорской улицами.

Из-за этой особенности здесь ежедневно скапливаются огромные пробки. При этом местные жители обращают внимание на то, что данный переезд почти не используется.

О расширении проспекта Энергетиков задумались еще в 1980-х годах, однако реализацию проекта усложняет то, что требуется совместная работа города с владельцем переезда — РЖД.

«Я бы попросил вас оказать содействие или в реконструкции, либо в каких-то других действиях, чтобы ваши специалисты посмотрели, потому что нам нужно проспект Энергетиков расширять, а у нас получается бутылочное горлышко», — рассказал главе РЖД градоначальник.

Белозеров в свою очередь обещал рассмотреть и решить данный вопрос.

Ранее Беглов провел встречу с жителями Красногвардейского района. Выступая перед общественностью, он подчеркнул, что Петербург должен соответствовать своему статусу, а для этого необходимо зарабатывать в год не менее триллиона рублей и привлекать новые инвестиции.