Беглов рассказал, что позволит Петербургу сделать «рывок вперед»

Санкт-Петербург, 5 апреля. Врио губернатора Петербурга в ходе встречи с жителями Красногвардейского района рассказал о перспективах развития города и ликвидации дисбаланса жилой застройки и социальной инфраструктуры в новых кварталах, сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

По словам градоначальника, сегодня Северная столица требует полной модернизации. Он подчеркнул, что Петербург должен соответствовать своему статусу, а для этого необходимо зарабатывать в год не менее триллиона рублей и привлекать новые инвестиции. Только тогда удастся добиться повышения средней зарплаты в городе до 100 тыс. рублей.

«Город еще живет по какой-то инерции, а нам нужен рывок вперед во всех аспектах, и у нас все для этого есть. Нужно грамотно использовать наш потенциал», — подчеркнул Беглов.

Он также напомнил о конкурсе, в рамках которого любой район Петербурга может выиграть 100 млн рублей на благоустройство.

Врио губернатора сообщил общественности, что дисбаланс жилой застройки и социальной инфраструктуры в новых кварталах власти планируют выровнять к концу 2020 года. По его словам, на сайте комитета по строительству будет размещена подробная информация о всех объектах и дорогах, которые планируется построить в каждом районе, чтобы все жители могли точно знать, «что и когда у них будет».

Он напомнил, что планируется возведение 17 детских садов, четырех школ и одной поликлиники. Реализация проекта обойдется в десять миллиардов рублей. Напомним, договоренность об этом была достигнута на встрече Беглова с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в Москве.