Беглов будет постоянно отвечать на вопросы петербуржцев на телевидении

Санкт-Петербург, 5 апреля. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов сообщил, что главы районов и профильных комитетов стали оперативней реагировать на обращения петербуржцев в соцсети «ВКонтакте».

Беглов на странице в соцсети написал, что каждые две недели будет отвечать на вопросы горожан в программе «Петербург. Новый взгляд» на телеканале «78». Он попросил присылать вопросы и пожелания о развитии города.

Врио губернатора также отметил, что активность пользователей в «ВКонтакте» помогает в его работе. Ранее сообщалось, что 5 апреля Беглов совершил рабочую поездку по Красногвардейскому району, где осмотрел социально значимые объекты. Он также встретился с активистами и рассказал о развитии района.